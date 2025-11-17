“En elecciones, los partidos le apuestan a la indiferencia ciudadana”: Edmundo Orellana

Tegucigalpa – En elecciones, los partidos le apuestan a la indiferencia ciudadana, señaló hoy el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana.

Explicó que los partidos le apuestan a la indiferencia para que decida el voto del activista.

“Entran en pánico cuando se vota masivamente, porque, entonces, decide quien está comprometido con el país, no con el partido”, razonó.

Honduras afronta las elecciones más polarizadas de la historia con una sombra permanente de intento de fraude.

En ese contexto, todos los sectores de la sociedad, incluso las iglesias, han invitado a salir a votar de forma masiva. (RO)