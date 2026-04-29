Frase del día

“En el proceso de selección para ocupar las vacantes de cargos electorales, se pueden evaluar títulos, maestrías, doctorados y experiencia, pero nada de eso tendrá peso si no existe un compromiso real con la democracia”.

Por: Proceso Digital
Abogado constitucionalista Oliver Erazo

Oliver Erazo • Abogado constitucionalista

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