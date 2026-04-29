Frase del día“En el proceso de selección para ocupar las vacantes de cargos electorales, se pueden evaluar títulos, maestrías, doctorados y experiencia, pero nada de eso tendrá peso si no existe un compromiso real con la democracia”.Por: Proceso Digital29 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Abogado constitucionalista Oliver ErazoOliver Erazo • Abogado constitucionalista Noticias recientes NacionalesMinistra de la Senaf participa en XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia MigrantesHonduras y Colombia fortalecen capacidades contra la falsificación de documentos e inteligencia migratoria Al Día«Nicaragua se convierte en una base militar rusa», denuncia opositor nicaragüense Al DíaLula sufre una derrota histórica en el Senado a cinco meses de las elecciones NacionalesTSC extiende hasta el 15 de mayo el plazo para que alcaldías presenten su rendición de cuentas