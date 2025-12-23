En el interior de su vehículo matan a hombre en San Pedro Sula

San Pedro Sula – En el interior de un vehículo le quitan la vida a un hombre en el barrio Los Andes, en San Pedro Sula.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Jairo Juárez

Según reportes, un menor de edad habría resultado herido en el ataque armado.

Datos preliminares indican que sujetos que se transportaban en un vehículo salieron al paso y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para iniciar con las primeras pesquisas del hecho violento.

Personal de Medicina Forense se trasladó a la zona para realizar el debido reconocimiento y levantamiento del cadáver. IR