En el día de la Independencia, Honduras extradita a dos connacionales solicitados por EEUU

Tegucigalpa– La Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), realiza esta mañana el traslado y custodia de los hondureños Erick Yohan López Miralda y Teodoro Rodas Dubón pedidos en extradición por el gobierno de Estados Unidos.

-Suman 64 los hondureños extraditados, de los cuales 62 han sido a EEUU y dos a Costa Rica.

-Esta es la sexta extradición que se ejecuta en el presente año, donde más de media docena de hondureños tienen luz verde para ser entregados a Estados Unidos.

Ambos hondureños acusados por la supuesta conspiración para distribuir y poseer 400 gramos o más de una mezcla que contiene fentanilo.

El dispositivo de seguridad es liderado por el director de la DNFE Comisionado de Policía Rony Javier Escobar Urtecho, junto a un grupo de especialistas del Comando de Operaciones Especiales (COBRA).

En ese sentido, bajo fuertes medidas de seguridad trasladan y custodian a los detenidos desde la Penitenciaria Nacional de Támara hasta la base aérea Soto Cano para ser entregado a las autoridades Estadounidenses.

El 12 de febrero de este año, un Juez de Extradición de Primera Instancia, en resolución de Audiencia de Presentación y Evacuación de Medios de Prueba, en su parte resolutiva concedió la Extradición del ciudadano Erick Yohan López Miralda, petición realizada por la Corte del Distrito de Portland, Oregon, Estados Unidos.

La Fiscalía de aquel país, imputa al hondureño el delito de conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de Fentanilo.

De acuerdo con el expediente, el requerido por la justicia norteamericana fue capturado el pasado 10 de enero en el municipio de Omoa, departamento de Cortés. La acusación señala que López es presuntamente responsable de dirigir, gestionar y distribuir fentanilo desde distintas ciudades hacia el estado de Oregón, donde comercializaba pastillas de dicha sustancia entre los años 2022 y 2023.

Por otra parte, el 17 de febrero de 2025, las autoridades concedieron la extradición de Teodoro Rodas Dubón, alias «El Bean», quien es pedido por los Estados Unidos por el supuesto delito de tráfico de fentanilo.

Rodas Dubón, solicitado en extradición por el Distrito de Oregón, EE.UU, por el delito de conspiración para distribuir una mezcla que contiene una cantidad detectable de fentanilo, esto en prejuicio de la salud de la nación norteamericana.

Teodoro René Rodas Dubón, conocido como «El Bean», fue capturado el 14 de enero de 2025 en San Pedro Sula, Honduras. La detención se realizó en la carretera que conduce hacia la aldea El Carmen, como parte de un operativo conjunto de unidades especializadas de la Policía Nacional.

Los 64 extraditados

La lista de 64 ciudadanos hondureños entregados a EEUU y Costa Rica en los últimos 10 años la componen: Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, Juving Alexander Suazo Peralta, Miguel Arnulfo Valle, Luis Alonso Valle, José Inocente Valle, Marlen Griselda Amaya Argueta, Héctor Emilio Fernández Rosa, Wilmer Carranza Bonilla, José Raúl Amaya Argueta, Carlos Emilio Arita Lara, Juan Carlos Arbizú Hernández.

Asimismo, Sixto Obed Argueta García, Ludwig Criss Zelaya Romero, Jairo Arias Mejía, Noé Montes Bobadilla, Sergio Neftalí Mejía Duarte, Arnulfo Fagot Máximo, Roberto de Jesús Soto García, Geffry Darío Guzmán Tobar, Arístides Díaz Díaz, Osman Donay Martínez Guevara, José Adalid Amaya Argueta, José del Tránsito García Teruel, Martín Adolfo Díaz Contreras, Miguel Carlos Cordón López, Fredy Mármol.

También Michael Dixon Rivers, Óscar Santos Tovar, Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla, Herlinda Bobadilla, Tokiro Ramírez Rodas, José Luis Oliva Meza, Norlan Carrasco López, Michael Powery Wood, Arnaldo Urbina, Midence Oquelí Martínez Turcios, Mario Rojel Urbina, María Mendoza Mendoza, Erasmo Ávila Palacios, Miguel Alfredo Erazo Lazo (a Costa Rica).

Igualmente, a Mayer Banegas, Jorge Alberto Viera Chirinos, Elmer Bonilla Matute, Luis Alfredo Escalante Landaverde, Francisco Roberto Cosenza, David Elías Campbell Licona, Jorge Luis Aguilar Reyes, Víctor Viera Chirinos, Edgardo René Velásquez y Mario Rodolfo Mejía, Orbin Velásquez, Erick Raudales, Mario Cálix, Sergio Mauricio Gonzales Bobadilla (a Costa Rica), Javier Marín Gonzales, Santos Erazo Licona, Abner Estrada, José Rafael Sosa Méndez, Rene Javier Santos Alfaro, Olvin Javier Velásquez Maldonado, Francis Omar Herrera Arita y Erick Yohan López Miralda y Teodoro Rodas Dubón

Extradiciones diferidas

A las 64 expatriaciones se suman las extradiciones diferidas (es decir que tenían juicio en Honduras) de: José Miguel Handal Pérez, y Víctor Lorenzo Flores, pero a este último EEUU, le retiró el pedido de extradición. IR