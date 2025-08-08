En el CN no haremos las cosas a medida de los empresarios, dice Hugo Noé Pino sobre barómetro del Cohep

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, señaló este viernes que el barómetro electoral divulgado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) es un manifiesto político.

“Es un manifiesto político, y no vamos a hacer las cosas en el Congreso Nacional a la medida de los empresarios”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Consideró contradictorio el barómetro electoral del Cohep en el aspecto de la consulta a empresarios sobre la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria.

Noé Pino mencionó que en el documento del Cohep establece que más del 60 % de los consultados afirman conocer la Ley de Justicia Tributaria, pero que se contradicen cuando aseveran que la iniciativa aumenta los impuestos.

Recordó que en el Congreso Nacional, la discusión se recibió al Cohep, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Cámara de Comercio e Industria de la zona Sur (CCISur), Cámara de Comercio e Industria de Choloma y empresarios independientes.

“Si las audiencias y transmisiones televisivas no fueron suficientes, uno no encuentra la base para decir que la Ley de Justicia Tributaria no contó con suficiente diálogo”, aseveró. AG