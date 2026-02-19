En EEUU funcionan dos sistemas: uno para poderosos y otro para los demás, dice Norma Torres sobre trato a JOH

Tegucigalpa/Washington – La congresista norteamericana Norma Torres reprochó que en Estados Unidos funcionen dos sistemas: uno para los poderosos y otros para el resto de la población.
Lo anterior en alusión al trato que ofrece el gobierno de Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado luego de ser condenado por varios delitos de narcotráfico.
A través de su red social ‘X’, la legisladora Torres esbozó que el expresidente Hernández traficó cientos de toneladas de cocaína y aun así fue indultado por Donald Trump.
Además, reveló que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), levantó la orden de detención de Hernández luego de ser indultado en diciembre de 2025.
“Fue enviado a un lujoso hotel de Nueva York con dinero de los contribuyentes”, recriminó.
En tanto, remató que mientras eso sucede, “las familias sin antecedentes son deportadas de la noche a la mañana”. JS