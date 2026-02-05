En dos semanas se instalarán mesas de diálogo para establecer reajuste al salario mínimo

Tegucigalpa – El subsecretario del Trabajo, Daniel Discua, informó que en un plazo de dos semanas deberán instalarse las mesas de diálogo para establecer la cifra del nuevo salario mínimo correspondiente a 2026.

Señaló que la solicitud ya fue presentada y que el proceso se desarrollará conforme a los mecanismos de concertación entre los sectores involucrados.

El proceso debió iniciar en diciembre, pero por las acciones políticas no se había logrado, por lo que ya se giraron las convocatorias respectivas para que en 15 días se puedan instalar las mesas de diálogo con los representantes tanto de la empresa privada como la de los trabajadores.

Recordó que tras el cambio de gobierno no se logró establecer una mesa negociadora por la incertidumbre que había tras el proceso electoral.

“En dos semanas estarán ya instaladas estas mesas negociadoras donde esperamos que las partes lleguen con toda la disposición de llegar a acuerdos favorables para todas las partes”, apuntó. IR