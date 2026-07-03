En dos semanas el quintal de frijoles aumentó 200 lempiras y ahora se cotiza a L. 2,400, alerta Defco

Tegucigalpa – El presidente de la iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), Adalid Irías, alertó hoy que el quintal de frijol rosado de primera calidad aumentó en las últimas dos semanas 200 lempiras y ahora su precio es de 2,400 lempiras.

Lo anterior provocó aumentos directos a la medida de frijoles que ahora se cotiza hasta en 120 lempiras en mercados y ferias capitalinas.

Este producto también aumentó su precio en el la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), pero mantiene un precio debajo de lo que se cotiza en mercados y ferias de la capital, acotó el defensor de los derechos de los consumidores.

Lo anterior significa un nuevo golpe a los bolsillos de los hondureños ya que los frijoles forman parte de los productos de la canasta básica de mayor consumo.

El incremento obedece a los altos costos de producción en el campo, argumentó.

El defensor de los derechos de los consumidores razonó que Honduras hilvana varias semanas con tendencia a la baja en los precios de los combustibles, pero esto no se refleja en los precios de los productos de la canasta básica. (RO)