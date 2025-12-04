En distintos hechos, ultiman a dos jóvenes en La Entrada, Copán

Tegucigalpa – Dos jóvenes, en distintos hechos, fueron ultimados a balazos en el municipio de La Entrada en el departamento de Copán, occidente de Honduras.

La primera víctima fue identificada como Erick Carranza (23), era residente en el barrio Miraflores.

Se informó que el joven se escapada de sujetos armados que lo iban siguiendo en una motocicleta en el bulevar internacional.

El joven saltó a la calle que da acceso a otro bulevar con dirección al parque central, pero fue embestido por un vehículo y cayó al suelo, los malhechores aprovecharon para dispararle quitándole la vida.

En el segundo hecho, un menor de 17 años identificado como David Caballero, iba como pasajero en una motocicleta escapando de otros sujetos que iban en la misma unidad de transporte en el bulevar El Dorado.

La persona que lo acompañada era su compañero de trabajo resultó herido y lo trasladaron a la Cruz Roja Honduras, para ser movilizado hacia un centro asistencial en Santa Rosa de Copán.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG