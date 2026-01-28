En cuidados intensivos hermanas que nacieron como trillizas en SPS

Tegucigalpa – El doctor Nelson Rodríguez del Hospital Mario Catarino Rivas, informó hoy que las dos hermanas que nacieron como trillizas se encuentran en cuidados intensivos.

Aunque en las últimas horas mostraron estabilidad, se trata de un caso delicado, dijo el galeno.

Cabe señalar que el 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña, nacieron en la ciudad de San Pedro Sula las primeras trillizas del año 2026.

No obstante, un día después murió una de las niñas quien hoy recibe cristiana sepultura en el departamento de Santa Bárbara de donde son originarios sus padres.

Las dos hermanas supervivientes luchan por su vida en la sala de cuidados intensivos.

Las niñas nacieron con un peso de 900 y 1,200 gramos, precisó el pediatra.

Adicionalmente las niñas nacieron a los siete meses de gestación lo que no permitió el desarrollo adecuado de su sistema respiratorio y gástrico.

En ese orden, actualmente se les ayuda mecánicamente a las menores a poder alimentarse. (RO)