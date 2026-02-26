“En cuatro años vamos a cambiar la historia de Honduras”, promete presidente Asfura

Tegucigalpa- En un mensaje amplio sobre las primeras acciones de su administración, el presidente de la República, Nasry Asfura, detalló una serie de medidas orientadas a reactivar la economía, fortalecer la transparencia institucional y acelerar proyectos de infraestructura en todo el país.

– “Estamos viendo hacia adelante, hacia una Honduras de esperanza y de oportunidades. En cuatro años vamos a cambiar la historia del país”, expresó el mandatario.

– Asfura anunció megainversión en infraestructura y duplicación de presupuesto al TSC y fortalecimiento a la PGR.

Reducción del Estado y fortalecimiento institucional

El presidente anunció que en Consejo de Ministros se aprobó un decreto para reducir varias instituciones del Estado, cuyo detalle será publicado en el diario oficial La Gaceta.

Paralelamente, adelantó que el nuevo Presupuesto General contempla duplicar los fondos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que pasará de alrededor de 510 millones a más de 1,100 millones de lempiras.

También se incrementará el presupuesto de la Procuraduría General de la República, con el objetivo de fortalecer su rol en materia de transparencia. A esto se suma el envío al Congreso Nacional de la Ley Antisoborno, con la que se busca reforzar los mecanismos de control institucional.

Llamado a la empresa privada

El gobernante hizo un llamado directo al sector empresarial para trabajar de manera conjunta en la generación de empleo. “El papá gobierno no nos puede dar trabajo a todos”, señaló, al tiempo que invitó a la empresa privada a ver al gobierno como un aliado estratégico para impulsar la inversión nacional y extranjera.

Indicó que hay múltiples inversionistas interesados en el país y que el clima de negocios es clave para sacar adelante a Honduras.

Presión financiera y compromiso de gestión

Asfura reconoció preocupación porqué en su primer mes de administración han enfrentado demandas de pago cercanas a los 4,000 millones de lempiras. “Nos han ido a quitar el dinero de la caja del Estado”, expresó, aunque aseguró que la planilla salarial está casi completada y que el gobierno está cumpliendo sus obligaciones

Infraestructura vial y prevención ante el invierno

El mandatario informó que se trabaja en el diseño para licitar a la mayor brevedad el libramiento de San Pedro Sula, desde La Barca hasta Baracoa, proyecto que busca aliviar el congestionamiento en el Valle de Sula.

Asimismo, anunció el inicio de dragados en los canales de la zona norte, junto con obras de protección para evitar desbordamientos durante la temporada de lluvias. “Queremos contener que no se rompan los canales en invierno”, afirmó.

También confirmó que el programa de bacheo avanza a nivel nacional y que 82 proyectos que estaban detenidos por falta de pago ya fueron reactivados, tras desembolsar 2,430 millones de lempiras. En estas obras participan 16 empresas constructoras y seis supervisoras.

En Choloma, agregó, está por finalizar el diseño de un paso a desnivel para liberar el tráfico vehicular.

El gobierno también activo un plan especial en fronteras como El Amatillo, El Florido, El Poy y Agua Caliente, donde se ampliarán carriles y áreas de estacionamiento para agilizar trámites migratorios y aduaneros.

Turismo y movilidad en Semana Santa

Con miras a la Semana Santa, además, se implementará un programa de limpieza de playas en la costa norte y sur, con microempresas que operarán dos semanas antes, durante y una semana después del feriado. El objetivo, explicó, es incentivar el turismo interno. “Queremos que nuestra gente haga turismo nacional y que el comercio se quede aquí”, expresó.

Entrega masiva de libros escolares

En el área educativa, Asfura informó que la entrega de libros escolares avanza y que el departamento de Islas de la Bahía quedará cubierto entre hoy y mañana. Para marzo se espera completar otros departamentos y, a más tardar entre agosto y septiembre, alcanzar la distribución de 10 millones de libros a nivel nacional, incluyendo guías para docentes.

En conclusión, en su primer mes de gestión, el mandatario planteó una agenda centrada en infraestructura, reactivación de proyectos paralizados, fortalecimiento institucional y reducción del aparato estatal, junto con un llamado a la inversión privada y al trabajo conjunto entre sectores. LB