En Consejo de Ministros anuncian supresión de Secretaría de Planificación, Presidencia y SEDECOAS

Tegucigalpa – En sesión de Consejo de Ministros, el titular de la Secretaría de Comunicaciones, José Augusto Argueta, detalló que el Ejecutivo discute un Decreto Ejecutivo PCM de 25 artículos orientado a la modernización del Estado, con el objetivo de eliminar duplicidades de funciones, reducir la presión administrativa y ordenar las finanzas públicas.

– Gobierno discute decreto de 25 artículos para eliminar duplicidades, reducir carga presupuestaria y reordenar instituciones públicas

El funcionario explicó que uno de los considerandos del borrador se fundamenta en el numeral 3 del artículo reformado de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece como atribución del presidente de la República, en Consejo de Secretarios de Estado, crear, modificar, fusionar o suprimir dependencias del Estado hondureño.

Derogación de decretos y supresión de instituciones

Entre las primeras medidas propuestas figura la derogación del PCM 056-2019 y, en consecuencia, la supresión de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), al considerar que sus funciones duplican competencias ya asignadas al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

Argueta señaló que mantener ambas estructuras resulta oneroso para el Estado.

Por otra parte, dijo que lo todo lo relativo a infraestructura comunitaria que manejaba también pasa a una sola estructura en Infraestructura y Transporte (SIT)

Asimismo, el funcionario detalló que, en cumplimiento de la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos de 2019, la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos absorberá la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Programa Nacional de Vivienda y el Fondo Social de la Vivienda, transformándose en una secretaría operativa con una estructura reducida de aproximadamente 60 personas.

Se elimina Secretaría de Planificación

Otra de las decisiones contempladas en el PCM es la supresión de la Secretaría de Planificación Estratégica, dentro de la cual funcionan dependencias como Canal 8. El ministro manifestó que solo el canal llegó a contar con más de 620 personas en planilla, sin que —según indicó— se tenga claridad total sobre sus asignaciones específicas.

También se confirmó la eliminación de la Secretaría de la Presidencia.

Nuevo programa presidencial de descentralización

En sustitución de algunas de las estructuras eliminadas, se creará el Programa Presidencial para el Fortalecimiento y Descentralización, con el propósito de impulsar la Ley de Descentralización y fortalecer la gestión territorial.

Auditoría interna en dos semanas

Por otra parte, el ministro informó que el presidente Nasry Asfura, instruyó a cada secretario de Estado a presentar, en un plazo máximo de dos semanas, un informe detallado sobre cómo recibieron financieramente sus instituciones.

Dicho reporte deberá incluir la situación financiera, recursos humanos, bienes, ejecución de proyectos y compromisos presupuestarios, con el fin de “ordenar la casa” y avanzar en una planificación estatal más eficiente.

Planilla estatal creció L20 mil millones

Argueta reiteró información previamente revelada por el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, quien señaló que la planilla del Estado creció casi 20 mil millones de lempiras en los últimos cuatro años, lo que —según el Gobierno— evidencia la necesidad urgente de una reestructuración administrativa.

El PCM continuará en discusión en el Consejo de Ministros antes de su eventual aprobación y publicación oficial y en las próximas horas se concretará la información de todo lo aprobado en el primer encuentro del presidente Asfura con su gabinete. LB