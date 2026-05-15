En concurrida gasolinera asesinan a balazos a joven en la capital de Honduras

Tegucigalpa – Un hombre fue asesinado a balazos este viernes en el interior de un centro comercial en la colonia Los Pinos en la salida al oriente del país en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

– La zona generalmente está atestada de policías, pero el crimen ocurrió sin que los agentes se hayan percatado del suceso.

La víctima fue identificada como Fabricio Sebastián García.

Se informó que la víctima estaba departiendo con sus amigos en un establecimiento de venta de bebidas dentro de un centro comercial en una gasolinera.

Sin embargo, varias personas armadas llegaron al centro comercial e ingresaron al negocio donde sacaron su arma y le dispararon hasta quitarle la vida.

Lo curioso que frente a la gasolinera, hay constante presencia de varios policías porque es el punto de reunión e instalaron una posta móvil.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG