En centro penal de Siria no quieren recibir más privados de libertad, denuncia jueza

Tegucigalpa – Las máximas autoridades del centro penal de Siria en El Porvenir, Francisco Morazán, se resisten a recibir nuevos privados de libertad, denunció este lunes la coordinadora de los Juzgados de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, Martha Murillo.

– Se trata de siete imputados que fueron enviados este lunes, pero el director del centro penal dice que no los recibirá pese a ser una decisión de un juez de la República.

Agregó que el director del centro penal de Siria se negó a recibir siete privados de libertad que fueron remitidos como primer ingreso.

“Me comuniqué con él y me dijo que no los podía recibir, si no recibía una segunda orden”, apuntó.

La abogada Murillo dijo que ella no puede llevarse a los internos a su casa, “él no puede negarse a recibir una orden de un juez de recibir a los imputados”.

Acotó que buscó respuestas en el Instituto Nacional Penitenciario (INP) porque la decisión de un juez no se discute, debe ser acatada.

Puntualizó que el director de la cárcel de El Porvenir dijo que no podía recibir más privados de libertad por los sucesos ocurridos el pasado fin de semana.

“Mi obligación es recluirlos en el centro penal”, manifestó.

Dijo desconocer quién le ordenó al director del recinto carcelario que se negara a recibir a los privados de libertad. JS