En Cantarranas fue encontrado el cuerpo del otro menor arrastrado por corriente en la capital

Tegucigalpa – Los equipos de socorro lograron localizar el cuerpo del otro menor que fue arrastrado por una fuerte corriente en la colonia Cantarero López.

Según se informó el cuerpo fue encontrado en un sector de Cantarranas, Francisco Morazán.

Equipos de Medicina Forense se trasladaron a la zona para realizar el levantamiento cadavérico, luego que los socorristas recuperaron el cuerpo.

La víctima es Dylan Andrés Carías Fúnez de 8 años.

El otro menor, fue encontrado en horas de la mañana en el sector de la Primera de Diciembre.

El cuerpo del menor Josué Isaí Herreras Fúnez de 12 años fue recuperado en esa zona de la capital.

El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina donde fue entregado a su madre. IR