En calamidad doméstica el personal Reducción de Pérdidas de la ENEE en La Ceiba

Tegucigalpa- Los empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en La Ceiba se declararon este martes en calamidad doméstica como medida de protesta ante el atraso en el pago de tres meses de salario.

La situación afecta a un número importante de trabajadores, quienes denunciaron que la falta de ingresos complica su economía familiar.

Según los afectados, la medida busca llamar la atención de las autoridades de la ENEE para que se regularice el pago pendiente de manera inmediata. Los empleados indicaron que han solicitado en varias ocasiones una solución, pero hasta el momento no han recibido una respuesta concreta.

La declaración de calamidad doméstica implica que los trabajadores enfrentan una situación crítica, afectando su estabilidad financiera y obligándolos a suspender temporalmente labores que forman parte del mantenimiento y control de pérdidas del sistema eléctrico en la zona. IR