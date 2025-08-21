Suspenden Audiencia Preliminar a acusados por el asesinato del ambientalista Juan López

Tegucigalpa– El Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción inició la Audiencia Preliminar relacionada con la muerte violenta del ambientalista y regidor municipal de Tocoa, Juan Antonio López, pero minutos después la suspendió y la reprogramó para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.

La acción fue a solicitud de una de las defensas de los acusados que solicitó un procedimiento abreviado.

Los imputados por este caso son: Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, señalados como presuntos responsables del delito de asesinato en perjuicio de López.

La audiencia marca el inicio del proceso judicial en el que se evaluará la evidencia presentada, con el objetivo de que el juez determine las medidas cautelares y los pasos a seguir en el caso, garantizando el debido proceso y la justicia para la víctima y sus familiares.

Las defensas de dos de ellos solicitarán en la audiencia que se les otorgue un sobreseimiento definitivo.

El 14 de septiembre de 2024, el defensor ambientalista de Guapinol, dirigente del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y regidor de la municipalidad de Tocoa, Colón, Juan López fue asesinado.

López cumplió 11 meses de su asesinato en Tocoa, en ese sentido, las organizaciones ambientales exigen con un plantón justicia para el también regidor y defensor de la tierra. IR