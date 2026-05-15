En audiencia inicial exedil Adán Fúnez y otros señalados como autores intelectuales del crimen de Juan López

San Pedro Sula – En el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dio inicio la audiencia inicial en la causa judicial contra Adán Fúnez Martínez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez.

Los tres imputados son señalados por las autoridades como supuestos autores intelectuales del delito de asesinato en perjuicio del ambientalista y exregidor municipal Juan Antonio López.

De acuerdo con la información oficial, la audiencia se desarrolla de manera presencial con la participación de las partes procesales, mientras que los acusados comparecen de forma virtual mediante la plataforma Zoom.

El caso ha generado amplia atención pública y seguimiento por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientalistas y sectores nacionales e internacionales que han exigido justicia por el asesinato del defensor ambiental.

Juan López era reconocido por sus denuncias relacionadas con la defensa de los recursos naturales y señalamientos sobre presuntas irregularidades vinculadas a la explotación ambiental en la zona de Tocoa, Colón.

La audiencia determinará si existen elementos suficientes para dictar auto de formal procesamiento contra los imputados.

El exedil fue capturado el martes de esta semana en el marco de las investigaciones por el crimen de López, ambientalista y regidor municipal asesinado en septiembre de 2024, caso que generó condena nacional e internacional por tratarse de un reconocido defensor del medio ambiente y la tierra. IR