En audiencia inicial el estadounidense Murray Farmer, señalado por fraude

Tegucigalpa – El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó este martes que se ha iniciado la audiencia inicial en contra del ciudadano estadounidense, Murray Paul Farmer, quien enfrenta un proceso por el presunto delito de fraude.

El empresario estadounidense Murray Paul Farmer fue detenido en Honduras en el marco de un proceso judicial en el que el Ministerio Público lo acusa del delito de fraude en perjuicio del Estado hondureño.

Según las investigaciones, el caso está relacionado con contratos y demandas vinculadas a su empresa, en los que supuestamente se habrían realizado maniobras para obtener millonarios pagos mediante procesos irregulares.

De acuerdo con la acusación fiscal, Farmer estaría vinculado a un esquema en el que, junto a otras personas, se habrían promovido demandas múltiples contra el Estado por los mismos hechos, utilizando mecanismos legales cuestionados y acuerdos entre empresas para aparentar independencia entre ellas.

El monto en disputa supera los 3 mil millones de lempiras, en un caso que tiene origen en proyectos ejecutados tras el huracán Mitch y que ha generado controversia durante varios años en el país.

Tras la audiencia de imputado, el juez que lleva la causa dictó arresto domiciliario al estadounidense. IR