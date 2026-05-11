En audiencia inicial acusados por adjudicación irregular de 33 contratos viales en alcaldía de SPS

Tegucigalpa– Juez Natural designado realiza Audiencia Inicial para cinco ciudadanos acusados por el Ministerio Público (MP), por la presunta adjudicación irregular de 33 contratos viales en la alcaldía de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Los imputados Steve Adolfo Fajardo, Josué David Fajardo Hernández, José Antonio Juárez, Luis Enrique Saa Peña y Henry Geovanny Guzmán.

Juez Natural Designado realiza Audiencia Inicial para los ciudadanos Steve Adolfo Fajardo, Josué David Fajardo Hernández, José Antonio Juárez, Luis Enrique Saa Peña y Henry Geovanny Guzmán, por la presunta comisión de varios delitos relacionados a la supuesta adjudicación… pic.twitter.com/QzvfV9XvsS — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) May 11, 2026

Fajardo y los otros acusados figuran en el requerimiento fiscal presentado por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, donde se detalla la presunta participación de estas personas en una red que suscribió 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., supuestamente destinados a obras viales que no se ejecutaron o carecieron de respaldo técnico, generando un perjuicio económico al patrimonio municipal.

Según las investigaciones, este caso es por un presunto desfalco de más de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula.

La diligencia será clave para que el juez determine si hay suficientes pruebas para iniciar formalmente un juicio penal en su contra por los delitos que se les imputan. IR