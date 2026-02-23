“En análisis” la catedra morazánica, anuncia ministra Argueta y afirma 200 días clase es un compromiso

Tegucigalpa – La Ministra de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla dijo este lunes que la cátedra morazánica que impulsó el gobierno anterior está en análisis por parte de la Dirección de Currículo y Evaluación de esa secretaría de gobierno.

– Garantizó la merienda escolar y la dotación de textos escolares para todos los estudiantes.

La Cátedra Morazánica fue reactivada por el gobierno de Xiomara Castro, y se instituyó como un requisito de graduación obligatorio en todos los niveles educativos. El objetivo era fortalecer la identidad nacional, promover valores cívicos y estudiar el pensamiento liberal y la vida del prócer Francisco Morazán.

La ministra Argueta refirió que entre las líneas estratégicas del actual gobierno está el compromiso de los 200 días clases, pero para ello todos los centros educativos deben estar abiertos para la impartición del pan del saber.

En una visita realizada este lunes a centros educativos de Comayagua, la funcionaria detalló que hacen un levantamiento para constatar el estado de las escuelas y de esa forma determinar si necesitan reestructuración en su infraestructura.

“Nuestra administración va para adelante. Este vuelo que hemos emprendido va para adelante, es poco el tiempo y le haremos frente a la mejora educativa”, apuntó.

Sobre las denuncias de docentes que tienen permisos por más de un año, respondió que son analizados cada uno de los casos.

Narro que el encuentro este día con los 18 directores departamentales es para coordinar acciones en beneficio de los estudiantes que acuden al sistema educativo público. JS