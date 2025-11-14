En Alerta Verde por 24 horas queda Atlántida, Colón, Puerto Cortés, Choloma y Omoa

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) dejó en Alerta Verde a los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma por un período de 24 horas.

Asimismo, los departamentos de Atlántida y Colón quedan con Alerta Verde por la saturación de suelos, daños y más lluvias provocadas por una cuña de alta presión y una vaguada sobre el golfo de Honduras.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una cuña de alta presión sobre la mayor parte del país generará viento del norte y noreste, transporte de humedad desde el Mar Caribe que producirá lluvias y lloviznas de débiles a moderadas y dispersas en las zonas norte, centro, occidente y oriente.

Además, se pronostica una vaguada sobre el Golfo de Honduras que generará lluvias y chubascos con actividad eléctrica aislada en el noroccidente.

Copeco recomendó que se evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias.

Ante la presencia de vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones. AG