En alerta más de 200 barrios y colonias de la capital por saturación y deslizamiento de tierra

Tegucigalpa – El gerente del Comité de Emergencia Municipal (Codem), Luis Urrutia, informó hoy que más de 200 barrios y colonias de Tegucigalpa se encuentran en alerta debido al riesgo de deslizamientos provocado por la saturación de suelos durante la actual temporada de lluvias.

“Tenemos más de 200 barrios alrededor de Tegucigalpa, principalmente aquellas zonas topográficas que tienen inclinaciones, que nos complican por el tipo de material que tiene el suelo y que con pocas lluvias comienza a activarse algunos deslizamientos severos y eso nos obliga a estar siempre monitoreando”, acotó.

Entre ellas destacan Manchén, Reparto, Canán y Mololoa, así como la colonia Nueva Capital, La Soledad y otros sectores de Comayagüela, detalló.

Razonó que la acumulación de basura y desechos sólidos en quebradas, cunetas y sistemas de drenaje representa otro factor que contribuye al deterioro de los suelos y aumenta la posibilidad de incidentes durante las lluvias.

Las zonas bajo observación corresponden principalmente a sectores ubicados en áreas de alta pendiente y condiciones topográficas que favorecen la activación de movimientos de tierra, agregó.

A renglón seguido, señaló que algunas colonias presentan mayor vulnerabilidad debido a las características del terreno y al tipo de material que compone los suelos, lo que facilita la aparición de grietas, derrumbes y deslizamientos incluso con precipitaciones moderadas.

Exhortó a la población para evitar arrojar basura en calles, quebradas y tragantes, ya que esta práctica agrava los problemas de inundaciones y deslizamientos en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, recomendó a los capitalinos no salir de sus viviendas cuando se registren lluvias intensas o tormentas severas, salvo que exista una necesidad urgente, como parte de las medidas preventivas impulsadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). (RO)