“En alas de cucaracha” los siete actuales diputados que integraron comisión permanente del CN de Redondo, según asesor Ponce

Tegucigalpa – Los siete actuales diputados que integraron la comisión permanente del Congreso Nacional en la gestión de Luis Redondo, y que nombraron interinamente al Fiscal General Johel Zelaya “están en alas de cucaracha”, reveló el asesor presidencial Marvin Ponce.

– Estos congresistas serían sometidos a juicio político en la Cámara.

Agregó que existe un fuerte debate entre las bancadas del Partido Nacional y el Partido Nacional sobre la posible destitución de estos siete diputados del Partido Libertas y Refundación (Libre).

Se trata de los congresistas: Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Edgardo Casaña, Sherly Arriaga y Linda Donaire.

“Existe debate para destituir a estos siete que todavía siguen siendo diputados y que cometieron el error de nombrar de forma ilegal al fiscal de la República, esos diputados está en alas de cucaracha”, declaró el funcionario.

El secretario del CN, Carlos Ledezma dijo este martes que entre la agenda legislativa para esta semana se contempla la eliminación en la Ley Orgánica de ese poder del Estado y la Constitución de la figura de la comisión permanente. JS