En 2025, Honduras reporta seis homicidios diarios

Tegucigalpa – En Honduras se están registrando seis homicidios diarios y un promedio de cinco eventos fatales de tránsito, indicó este martes la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas.

Al comparar estas estadísticas con las del resto de Latinoamérica confirma que “Honduras sigue siendo un país violento, a pesar de la reducción en la tasa de homicidios”, lamentó.

Muertes violenta contra mujeres

Ayestas dijo que en estas cifras, las muertes de mujeres siguen preocupando cuando se registran 167 muertes violentas de mujeres y femicidios que se registran en lo que va del año.

Detalló que el rango de las víctimas es de tres meses a 83 años, siendo entre 15 y 29 años, el rango de mayor riesgo.

Los departamentos más violentos para las mujeres siguen siendo Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Atlántida, los que están presentando mayor violencia. En cuanto a las ciudades, este listado incluye a San Pedro Sula en Cortés, el Distrito Central en Francisco Morazán, Catacamas y Juticalpa, en Olancho, y La Ceiba, Atlántida. VC