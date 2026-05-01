En 2025 Honduras incautó 93 % menos cocaína que en 2024: InsightCrime

(Tomado de InsightCrime) – Los datos de 2025, reportados por las Fuerzas Armadas de Honduras, registran incautaciones de 1,5 toneladas. Esto representa una caída del 93 % frente al año anterior, aunque la cifra debe interpretarse con cautela, ya que los datos de 2024 fueron proporcionados por el Ministerio de Seguridad, y las diferencias en fuentes y metodologías dificultan las comparaciones directas.

El gobierno ha centrado sus esfuerzos en contener los cultivos de hoja de coca. En la última década, Honduras ha mostrado un aumento en la presencia de cultivos dentro de su territorio. Al menos 223 incautaciones de cultivos de coca se registraron durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026).

Lo anterior representa un aumento de cinco veces frente al segundo mandato de su antecesor, Juan Orlando Hernández (2018-2022), según datos de ACLED, una organización independiente sin fines de lucro que recopila datos en tiempo real para analizar la violencia política y las protestas a nivel global. (Hernández cumplió 19 meses en una prisión de Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y armas antes de ser indultado por el presidente Donald Trump en noviembre de 2025).

El cultivo de coca se está expandiendo ahora hacia zonas rurales como Colón, Olancho, Atlántida y Yoro, según ACLED.

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