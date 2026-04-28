Empresas tendrán hasta junio para pagar retroactivo del salario mínimo

Tegucigalpa- El dirigente obrero Daniel Durón informó que las empresas tendrán la posibilidad de cumplir entre mayo y junio con el pago retroactivo del ajuste al salario mínimo, vigente desde el 1 de enero de 2026.

-Persiste incumplimiento de hasta 55%, en el pago del salario mínimo advierten obreros.

Durón señaló que, aunque el acuerdo alcanzado “no es una satisfacción completa”, sí representa un avance en la concertación con el sector privado, tras pactarse un incremento de entre el 6% y 7.5% para los años 2026 y 2027 en el marco de la Comisión Tripartita.

El dirigente enfatizó que corresponde a la Secretaría de Trabajo realizar las supervisiones necesarias para garantizar el cumplimiento del ajuste, el cual tiene carácter de ley y es fundamental para la protección de los derechos laborales.

No obstante, lamentó que históricamente entre el 50% y 55% de las empresas no cumplen con el pago del salario mínimo, lo que afecta directamente a los trabajadores, especialmente en procesos de despido o demandas legales, donde este ingreso sirve como base de referencia.

“Ese incumplimiento limita las herramientas de defensa de los trabajadores, pese a que el acuerdo está respaldado legalmente”, expresó.

Durón también indicó que dentro del sector privado existe una propuesta para establecer un salario mínimo único, eliminando las escalas actuales, una medida que a su criterio podría ser viable dependiendo del análisis técnico y económico.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Trabajo como las organizaciones obreras estarán en la obligación y atentas para recibir denuncias de trabajadores cuyos derechos sean vulnerados.

Todo empleado está en su derecho de denunciar y reclamar cuando no se le respete el salario mínimo u otras condiciones laborales, concluyó.LB