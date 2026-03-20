Empresas ofrecen 1,200 empleos en feria laboral mientras gobierno reconoce alto desempleo

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Trabajo, Fernando Puerto, reconoció la preocupación del gobierno por los altos niveles de desempleo, especialmente entre jóvenes, durante el desarrollo de una feria de empleo en Tegucigalpa.

La jornada de reclutamiento, que se realiza en la Vía Olímpica, reúne a 55 empresas de distintos rubros que ofertan unas 1,200 plazas laborales.

El funcionario reconoció que los más afectados son jóvenes entre 19 y 30 años, segmento donde se concentra la mayor tasa de desocupación.

“Nos preocupa la situación del desempleo, sobre todo en la juventud, pero estamos generando condiciones para atraer inversión y crear nuevas oportunidades de trabajo”, expresó.

Puerto detalló que actualmente hay alrededor de 4 millones de hondureños ocupados, pero advirtió que más de 1.3 millones enfrentan problemas de empleo o subempleo, lo que refleja la magnitud del desafío.

La feria contempla tres ejes principales: la inserción laboral inmediata mediante las vacantes disponibles; el fortalecimiento de capacidades a través del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), para quienes no logren colocarse; y el impulso al emprendimiento mediante programas de apoyo y orientación.

Desde tempranas horas, decenas de personas acudieron en busca de una oportunidad laboral, evidenciando la alta demanda de empleo. Algunos asistentes señalaron que, aunque han participado en otras ferias sin éxito, mantienen la esperanza de conseguir un puesto.

Los representantes de las empresas participantes indicaron que la actividad se desarrollará hasta horas de la tarde, como parte de los esfuerzos por reducir el desempleo y dinamizar el mercado laboral en el país. LB