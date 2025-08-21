Empresas ofertantes al TREP inician pruebas técnicas

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López indicó que cinco de las siete empresas que presentaron sus propuestas para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), siguen en el proceso y presentan este día las pruebas técnicas.

Las siete empresas que presentaron ofertas son: Expertia, MSA, Smartmatic, el grupo PROVISA, Interseg, Soluciones Globales y el grupo ASD.

Todas ellas se sometieron a un sorteo para realizar la prueba técnica de transmisión de resultados.

Las pruebas técnicas se realizarán a puertas cerradas, solo con el personal autorizado.

López estimó que sí se cumplirá con los plazos establecidos en el programa electoral para llegar finalmente al 30 de noviembre a las elecciones generales, “estamos reanudando un cronograma electoral que fue interrumpido durante un tiempo que considero bastante importante, no solo en términos del momento en que ocurrió sino en el plazo porque transcurrió casi un mes”, apuntó. IR