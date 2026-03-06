Empresas españolas analizan perspectivas de inversión en Honduras ante cambio de gobierno

Tegucigalpa – La Residencia del Embajador de España en Honduras fue sede este jueves de la Reunión del Núcleo de Empresas Españolas en Honduras, un encuentro que reunió a representantes del sector empresarial español con autoridades y la Embajada de España para analizar la situación actual de las empresas españolas en el país y las perspectivas de inversión ante el nuevo plan estratégico del gobierno.

La reunión fue organizada con el propósito de fortalecer el diálogo entre el sector empresarial español y las autoridades hondureñas, así como identificar oportunidades para ampliar la presencia de inversión española en el país.

El encuentro contó con la participación del Ministro del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Epaminondas Marinakys, quien sostuvo un primer acercamiento con los representantes empresariales para conocer sus expectativas y dialogar sobre el clima de negocios y las oportunidades de inversión en Honduras.

Durante la jornada también se realizó la presentación oficial del Consejero Económico y Comercial de España para la región, Manuel Valle Muñoz, quien participó de manera remota desde Guatemala, país donde tiene su residencia oficial. El consejero compartió con los asistentes las líneas de trabajo de la red comercial española y las oportunidades de cooperación económica entre ambos países.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de diálogo constructivo y de fortalecimiento de los vínculos económicos entre España y Honduras, siguiendo una agenda orientada al análisis del entorno económico y al fortalecimiento del núcleo empresarial español.

Contó con la participación de 19 representantes empresariales de diversas empresas españolas con presencia o interés en el mercado hondureño, entre ellas: Gufa Law, UFINET, Airtificial Intelligence Structures S.A., MAPFRE Seguros, Iberojet, Prosegur, Elecnor, Central Law, Legal CM, Jredondo, Editorial Santillana, Grupo Santa Inés, empresas que conforman el Núcleo de España en Honduras y que cuentan con el apoyo y coordinación de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

La ocasión también fue propicia para que las empresas integrantes del Núcleo España entregaran un reconocimiento especial al Embajador del Reino de España en Honduras, D. Diego Nuño, en agradecimiento por el acompañamiento y apoyo brindado al sector empresarial español durante su gestión diplomática en el país. Los representantes empresariales destacaron el papel del Embajador en el fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales entre España y Honduras, así como su permanente disposición para promover espacios de diálogo entre el sector privado y las autoridades nacionales. JS