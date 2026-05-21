Empresas de telecomunicaciones bloquearán totalmente las llamadas desde centros penales, aseguran desde el CN

Tegucigalpa- A partir de este viernes, las empresas de telecomunicaciones en Honduras implementarán el bloqueo total de las llamadas telefónicas que se originan desde los centros penales del país, como parte de una medida orientada a frenar las extorsiones y el uso indebido de dispositivos móviles en prisión.

La diputada del Partido Liberal Saraí Espinal confirmó que la disposición ya está en marcha y que desde mañana “ya no deberían de salir llamadas telefónicas” desde los establecimientos penitenciarios.

Espinal explicó que, aunque por ley las empresas como Tigo y Claro ya habían aplicado bloqueos, el problema persistía debido a llamadas satelitales y a la instalación de antenas cercanas a los centros penales, las cuales habrían sido utilizadas por el crimen organizado para mantener comunicación desde el interior de las cárceles.

“Ya hay bloqueo a partir del día de mañana, quiere decir que ya no deberían de salir llamadas telefónicas”, reiteró la congresista.

Según la diputada, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) ha reportado una disminución en este tipo de comunicaciones, pero aún se detectaban intentos de llamadas extorsivas. En ese sentido, afirmó que existe un compromiso de las autoridades y las operadoras para reforzar los controles tecnológicos.

Espinal indicó que las empresas de telecomunicaciones han invertido en sistemas de bloqueo y control de señales dentro de los centros penitenciarios, y que también se han sostenido reuniones con el INP para coordinar acciones más estrictas.

Asimismo, detalló que en los últimos días se han registrado alrededor de 86 llamadas desde los centros penales, de las cuales una parte corresponde a comunicaciones autorizadas con familiares o apoderados legales.

La diputada aseguró que cada llamada que se origina desde los centros penitenciarios es monitoreada por equipos de inteligencia militar especializados en comunicaciones, lo que ha permitido la detección y localización inmediata de intentos de extorsión.

“En los últimos días alguien intentó realizar una llamada extorsiva e inmediatamente fue localizado”, afirmó.

Además, se informó que la empresa de tecnología satelital Starlink habría firmado un compromiso con el Congreso Nacional y el INP para apoyar el bloqueo de señales satelitales, consideradas una de las principales vías alternas utilizadas para evadir los controles.

Las autoridades también anunciaron que se continúan preparando reformas a la Ley de Telecomunicaciones, así como posibles sanciones más severas para custodios y directores penitenciarios que faciliten el ingreso de teléfonos celulares o antenas a los centros penales.

De acuerdo con Espinal, algunos dispositivos utilizados en las cárceles pueden alcanzar valores de hasta 300 mil lempiras en el mercado ilegal, debido a su nivel de sofisticación y dificultad de detección.

Las medidas buscan cerrar completamente los canales de comunicación ilícita desde los centros penales y reducir significativamente los delitos de extorsión que afectan a la población hondureña.LB