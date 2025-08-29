Empresas chinas firman nuevos contratos de compra de camarón hondureño

Tegucigalpa – La Embajada de China en Honduras informó que las empresas importadoras China National Light Industrial Products Import and Export Group Co., Ltd., y China Ctexic Corporation, firmaron un acuerdo para comprar 3 mil toneladas de camarón hondureño con la empresa Nova Honduras Zona Libre.

La firma fue acompañada virtualmente por el embajador de China en Honduras, Yu Bo y por el embajador de Honduras en China, Salvador Moncada.

En abril, una delegación china de promoción comercial visitó Honduras y firmó un acuerdo de compra por mil 200 toneladas de camarón hondureño, posteriormente dos empresas chinas suscribieron de manera virtual un acuerdo por 3 mil toneladas de camarón hondureño, a las que se suma la firma realizada en las últimas horas por 3 mil toneladas adicionales.

“En total, los acuerdos de compra firmados entre empresas de ambos países alcanzan ya las 7 mil 200 toneladas de camarón hondureño”, cita la comunicación de la representación china en el país.

Asimismo, adelantó que la siguiente etapa consiste en que Honduras mandará una delegación para participar en la Feria Internacional de Pesca y Mariscos de China en Qingdao y en la VIII Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE). VC