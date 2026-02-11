Empresarios urgen fortalecimiento institucional para el desarrollo de Honduras

Tegucigalpa – El empresario Jesús Canahuati señaló que la generación de empleo formal es clave para impulsar el crecimiento económico y reducir los niveles de pobreza en Honduras, país donde la informalidad laboral alcanza el 75 %, según estadísticas oficiales.

Canahuati explicó que actualmente solo un 25 % de la población económicamente activa se encuentra en el sector formal, lo que mantiene al país en condiciones de pobreza estructural. “Somos un país pobre porque la informalidad es extrema. Tenemos que ir formalizando, y para lograr esto debemos crear empleo”, expresó.

En ese sentido, indicó que Honduras necesita generar al menos 150 mil empleos al año, cifra equivalente a la cantidad de jóvenes que se incorporan anualmente al mercado laboral. Para alcanzar ese objetivo, estimó que se requieren inversiones de aproximadamente 3 mil millones de dólares por año.

Asimismo, identificó tres problemas principales que impiden el avance del país: el bajo nivel de capital humano, la inseguridad y un marco regulatorio deficiente. “Estos puntos deben ser atendidos con urgencia si queremos avanzar como nación”, sostuvo.

Por su parte, el empresario Luis Larach destacó que el fortalecimiento del Estado de derecho es esencial para atraer inversión extranjera y nacional. Subrayó que la independencia de los poderes del Estado es un factor indispensable para generar confianza en los inversionistas.

“En la medida que haya fortalecimiento de la institucionalidad, habrá mayores oportunidades de inversión y desarrollo para el país”, afirmó.

Larach también recalcó que la educación es un pilar fundamental para el progreso de Honduras, tanto en el ámbito moral y ético como en el académico, técnico y profesional. “Los países que se han desarrollado tienen cubiertos estos temas fundamentales en sus currículos educativos”, concluyó. LB