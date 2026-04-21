Empresarios reciben guía para aplicar ley de empleo parcial y evitar sanciones

Tegucigalpa – La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Paola Díaz, informó que este día se realiza una jornada de socialización dirigida a empleadores sobre la correcta aplicación de la reciente ley de empleo parcial en el país.

Durante la actividad, autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social presentaron una plataforma electrónica que permitirá registrar los contratos generados bajo esta modalidad, en cumplimiento con lo establecido en la normativa.

Díaz explicó que es importante que los empleadores conozcan la plataforma en la cual ya existe un formato previo en el cual tienen un plazo de 30 días para inscribir contratos cuya duración sea igual a ese período, mientras que aquellos menores a 30 días deberán registrarse en un máximo de 15 días. El incumplimiento de estos requisitos podría derivar en sanciones, e incluso en la conversión automática de los contratos a tiempo indefinido.

Desde el sector empresarial, se reconocieron avances en la implementación de la normativa, y el trabajo conjunto para conocer la plataforma.

Por otra parte, recalcó que tal como ya lo había expuesto en la ley existen oportunidades de mejora, especialmente en lo relacionado con la flexibilidad laboral, debido al límite de 32 horas establecido para este tipo de contratación, dijo la ejecutiva de la CCIC.

Por su parte, el inspector de trabajo de la STSS, Fernando Mejía detalló que la plataforma también permitirá a las autoridades conocer el universo de empresas y trabajadores bajo esta modalidad, facilitando la planificación de inspecciones permanentes para verificar el cumplimiento de la ley. LB