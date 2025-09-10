Empresarios preocupados por impacto del fin del TPS, relación con China y extorsión, en segundo barómetro del Cohep

Tegucigalpa – La extorsión, la derogación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y la relación con China son los temas que más le preocupan a los empresarios, señaló el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Este miércoles, el organismo presentó la segunda edición del Barómetro Electoral en la que ofrecen los resultados de la encuesta hecha a 944 empresarios de diversos sectores y tamaños.

De los empresarios encuestados: el 30.93 % son emprendedores individuales, 29.98 % son microempresarios, 28.07 % de servicios, 27.65 % de comercios, y 21.19 % son de pequeñas empresas.

Cohep presentó el segundo corte del barómetro electoral a septiembre del presente año.

Igualmente, el 40.25 % de los empresarios encuestados son de Tegucigalpa y 24.05 % de San Pedro Sula.

La encuesta refleja principalmente la opinión de empresarios pequeños y medianos, con fuerte presencia en los principales centros urbanos.

Percepción electoral

El 26.69 % de los empresarios encuestados no confían en el proceso que lidera el Consejo Nacional Electoral (CNE), un 29.35 % cree que el acuerdo en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) conducirá a comicios transparentes y democráticos.

Asimismo, el 93.67 % de los empresarios encuestados respaldaron una mayor participación del sector privado como observador electoral.

El 26.69 % de los empresarios no confían en el proceso electoral que lidera el CNE, y un 93.67 % pide participación del sector privado como observador.

La encuesta también mostró que el 92.78 % de los empresarios consideran necesario un cambio de gobierno en la que señalan la honestidad, transparencia y propuestas claras para el sector productivo como atributos clave de un candidato confiable.

Igualmente, señalaron que el nacionalista Nasry Asfura es el presidenciable mejor valorado entre tener propuestas económicas, seguido de Nelson Ávila, Salvador Nasralla, Mario Rivera Callejas y la oficialista Rixi Moncada.

Según la percepción de los empresarios, Nasry Asfura es el presidenciable con mejores propuestas económicas.

Los empresarios solicitan a los candidatos presidenciales que sean honestos y transparentes como su principal característica en sus perfiles, seguido que tengan formación económica y empresarial, experiencia en gestión pública y propuestas claras.

El 74.37 % de los encuestados afirmaron que ya definieron su voto que ejercerá el 30 de noviembre y un 5.98 % prefirió no responder la pregunta.

Corrupción y extorsión

El Cohep detalló que un 59.50% de los empresarios encuestados consideran que la corrupción ha aumentado, mientras que un 27.76 % fueron víctimas de la extorsión.

Asimismo, el 54.71% de los encuestados indicaron que no ha existido una política eficaz contra la corrupción y un 12.08 % contra la extorsión.

Relación con China

Por otro lado, un 39.97 % de los empresarios encuestados opinaron que la relación diplomática de Honduras con China no ha generado beneficios económicos reales y solo tensa las relaciones con Estados Unidos.

El 39.97 % de los empresarios manifestaron que las relaciones de Honduras con China no han generado beneficios económicos.

Mientras que un 18.73 % cree que se puede generar oportunidades de exportación.

Un 24.30 % de los empresarios subrayaron que la ruptura de las relaciones con Taiwán han sido negativas, y un 17 % que los resultados de las relaciones con China no se verán a corto plazo.

Derogación del TPS

Sobre la finalización del TPS para los hondureños, un 75.70% de los empresarios encuestados percibieron que no existen políticas claras para acoger a los retornados.

El 75.70 % de los empresarios perciben que no hay políticas claras para acoger a los tepesianos.

Un 35.86 % de los encuestados propusieron ofrecer empleos en función del perfil de los connacionales retornados, y un 34.13 % piden que se fomenten emprendimientos para los tepesianos para facilitar su reinserción.

Nuevo gobierno

En otro apartado, el organismo detalló que un 73.94 % de los empresarios encuestados están muy insatisfechos con el clima de inversión.

En ese sentido, el 74.47 % señalan que el nuevo gobierno debería promover incentivos para atraer inversión nacional y extranjera.

Un 59.53% piden al nuevo gobierno que otorgue facilidades en la tramitología, un 53.86 % solicita que haya acceso a créditos públicos para mipymes y un 44.10 % claman por una reducción temporal de impuestos.

También un 28.02 % solicitan al nuevo gobierno que combata la corrupción, 27.26 % que genere empleo y 19.99 % que mejore la seguridad ciudadana. AG