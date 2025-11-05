Empresarios del transporte amenazan con proceso legal al CNE

Tegucigalpa – Empresarios del transporte de carga que participaron en el traslado del material electoral durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo anunciaron que procederán legalmente contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), ante el incumplimiento de pago por sus servicios.

Los transportistas aseguran que han agotado todas las vías de diálogo sin obtener una respuesta concreta, por lo que interpondrán demandas y solicitarán el embargo de las cuentas del CNE para recuperar lo adeudado.

Afirman que los retrasos han afectado seriamente la operación de sus empresas.

Representantes del rubro señalaron que los compromisos económicos fueron establecidos mediante contratos oficiales y que el CNE no ha justificado la mora en los pagos.

Indicaron que les habían prometido el pago hace un par de semanas, pero no se ha concretado, “ya viene nuevamente el proceso electoral y no han logrado cancelar lo adeudado”. IR