Empresarios del norte piden integración de un gabinete productivo

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso (CCIP), Raúl Cárcamo dijo que la expectativa del gremio empresarial es que el ganador de los comicios electorales forme un gabinete productivo.

Con un gabinete de primer nivel, integrado por funcionarios escogidos con pinzas, “que no vaya a llevar gente que lo que va a buscar es lucrarse, hacerse rico, perder el piso, a llenarse de soberbia, volverse intolerante, desubicarse porque les asignan una prado, porque les ponen chofer y guardaespaldas”, dijo.

El representante de los empresarios de ese sector del norte del país destacó que en este momento el país requiere de austeridad desde el gobierno donde todos los recursos que se capten a través de los impuestos, sean destinados a obras de bien común.

“Aquí la situación es que los gobiernos siempre se rodean los puestos de activistas, pero no deben ponerlos en cargos que decidan los destinos de la nación como las secretarías de Salud, Seguridad, Economía, son puestos claves para desarrollar un país”, dijo.

Cárcamo criticó que varios casos en que se habla mucho de proyectos de infraestructura que están inconclusos, “a veces era puro show y no hechos concretos. El proyecto de los cuatro carriles es un hecho demostrado que desde la Cámara de Comercio lo esperamos, pero era puro show político del ministro (Octavio Pineda)”, criticó. VC