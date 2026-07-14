Empresarios del norte de Honduras cifran en 500 millones de lempiras pérdidas por “apagones”

Tegucigalpa – Efraín Rodríguez, directivo de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), dijo hoy que este año el sector empresarial ha perdido al menos 500 millones de lempiras a causa de los prolongados “apagones” o cortes de suministro de energía eléctrica en el norte de Honduras.

Lo anterior también se traduce en el cierre de empresas y pérdidas de empleo, refirió el directivo empresarial.

“En comunidades donde el racionamiento son más prolongados muchas empresas han tenido que cerrar operaciones”, señaló.

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al sector energético para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las pérdidas.

La propuesta, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Sin embargo, todavía no se logran los 65 votos que se requieren para aprobar este paquete de reformas en el Congreso Nacional.

En ese contexto, el directivo de la Anmpih urgió a aprobar el paquete de reformas o aprobar una nueva ley. (RO)