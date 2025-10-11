Empresarios de Tela sugieren instalar mesa de diálogo con garífunas ante invasiones de propiedades

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio de Tela, Carlos Ávila, sugirió este sábado al gobierno instalar una mesa de diálogo con garífunas ante las recientes invasiones de propiedades en esta zona del país.

Ávila dijo que siempre han tenido buena relación con los garífunas por lo que les sorprende el fenómeno que se está dando en torno a las invasiones dadas en los últimos días y alertó sobre el impacto de las acciones para atraer a inversionistas.

“Tenemos conocimiento de que ya hay una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que los hermanos garífunas están esperando que se ejecute lo que manda la sentencia”, dijo el empresario al agregar que la toma de la vivienda de la ministra de Turismo, Yadira Gómez, fue para llamar la atención del gobierno.

Ante esta situación, el gobierno no se ha comunicado ni con las autoridades de la alcaldía o la Cámara de Comercio de Tela, “como es fin de semana, deben estar haciendo los preparativos para movilizarse a nuestra ciudad y establecer una mesa de diálogo, eso es lo que nosotros sugerimos y que esto se pueda desarrollar de una manera pacífica”, abogó. VC