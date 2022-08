Empresarios de SPS, exigen reparación de bordos, antes que arrecien las lluvias

San Pedro Sula – Se acerca el tiempo de más lluvias y los bordos del Valle de Sula siguen sin reparación, es urgente que el gobierno atienda ese tema, porque caso contrario se darán muchas inundaciones, expuso el empresario Raúl Peña.

La zona norte es un polo de desarrollo, las empresas están ubicadas en Choloma y La Lima y cuando esos municipios y sus alrededores se inundan las pérdidas son millonarias, agregó

El empresario recordó que es obligación del gobierno ejecutar esos proyectos de reparación de bordos y carreteras.

“En vez de estar guardando el dinero, porque el gobierno apenas ha utilizado un 45 % del Presupuesto, lo que indica que no hay ejecución, no hay inversión pública y si no hay inversión no hay empleo ni desarrollo”, zanjó Peña.

Seguidamente, expresó que como empresarios de la zona norte hacen un llamado a las autoridades centrales del Ejecutivo para que actúen con rapidez, porque de lo contrario los problemas serán serios cuando vengan las inundaciones.

Finalmente, advirtió que si no dan prioridad a estos proyectos de infraestructura también peligra la seguridad alimentaria y habrá hambruna el próximo año. LB