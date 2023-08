Empresarios cerraron y protegieron sus negocios por temor a actos vandálicos

Tegucigalpa – “Dicen que por sus hechos los conoceréis y eso es lo que ha sucedido con el Partido Libertad y Refundación (Libre) en el pasado, porque las anteriores marchas que han realizado, y las concentraciones, ha habido actos vandálicos”, expresó el director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid.

Madrid agregó que los empresarios no quieren tener esa situación en que vayan a tener pérdidas, por lo que reforzaron sus locales colocando vallas para que los manifestantes no tengan acceso a los negocios.

El director de Seguridad y Justicia de AJS llamó en ese sentido a los simpatizantes de Libre y a los empleados públicos que se sumen a la manifestación que no vayan a realizar actos vandálicos.

La Torre Morazán protegió sus instalaciones por la movilización de este martes.

“Estamos de acuerdo que todas las personas pueden pronunciarse y sobre todo en un estado de derecho”, pero pidió que lo hagan de forma pacífica.

Para Madrid, exigir que haya una elección de Fiscal General y Fiscal Adjunto, de forma transparente, está bien y tanto los simpatizantes como los de los hondureños integrados en el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) tienen derecho a pronunciarse.

Agregó además que el mensaje que se está enviado a la comunidad internacional es que en Honduras no se platica, «que acá no se llega a consensos, que no se habla, pareciera que acá el parlamento hondureño, lo menos que se tiene es diálogo y es terrible porque nadie tiene mayoría simple, menos calificada». VC