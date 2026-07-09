Empresarios advierten que aumento a la tarifa eléctrica impactará a consumidores y sectores productivos

Tegucigalpa- El empresario de la zona norte del país, Raúl Peña, advirtió que el reciente incremento en la tarifa de la energía eléctrica representa un nuevo impacto para la economía de los hondureños y para el sector productivo, al elevar los costos de operación de las empresas.

Peña señaló que el ajuste tarifario ya está aprobado, por lo que los usuarios comenzarán a reflejar el aumento en las próximas facturas del servicio eléctrico.

«El golpe es directo porque ya está decretado, no hay para dónde hacerse. Vamos a pagarlo a partir de la próxima factura. Con este ajuste ya se acumula un incremento cercano al 14% y el costo sigue creciendo», expresó.

El empresario explicó que algunas compañías podrán trasladar el aumento al precio de sus productos o servicios, pero otras no cuentan con esa posibilidad debido a la naturaleza de sus operaciones.

«Hay empresas que pueden diferir ese costo o trasladarlo al consumidor final, pero hay industrias que no lo pueden hacer. Por ejemplo, un centro educativo privado que cobra la matrícula o mensualidades por todo un año no puede incrementar esos valores a mitad del período, por lo que el aumento termina absorbiéndolo la empresa», indicó.

Según Peña, el ajuste en la tarifa eléctrica afecta tanto a los empresarios como a los consumidores, ya que incrementa los costos de producción y, en muchos casos, termina reflejándose en el precio final de los bienes y servicios.

Además, sostuvo que el sector privado enfrenta una elevada carga tributaria, lo que dificulta mantener la competitividad de las empresas.

«Una empresa normal paga alrededor de 17 o 20 impuestos. Parece mentira, pero cuando se van sumando es increíble la cantidad de tributos que se pagan. Están el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto sobre Ventas, la Tasa de Seguridad, la Tasa Solidaria, el Activo Neto, además de impuestos sobre bienes inmuebles, comercio e industria y permisos de construcción, entre otros», manifestó.

El empresario consideró que el incremento en el costo de la energía, sumado a la carga impositiva, reduce los márgenes de operación de las empresas y representa un desafío adicional para la actividad económica y la generación de empleo en el país.LB