Empresario prevé nuevos aumentos en los combustibles durante las próximas dos semanas

Tegucigalpa – Este lunes entró en vigor un aumento en los precios de los combustibles y desde ya el empresario del rubro de los combustibles, Gerardo Meraz, advirtió que en las próximas dos semanas continuarán los incrementos en los precios de los carburantes en Honduras.

La tendencia se considera inevitable debido al comportamiento alcista del petróleo en los mercados internacionales y a los conflictos geopolíticos que afectan a los países productores, señaló.

Meraz señaló que, aunque los precios de los combustibles en el país son regulados por el Gobierno, los ajustes seguirán siendo de un lempira o más por galón. Indicó que se trata de un producto altamente sensible para toda la economía, ya que su encarecimiento repercute directamente en el costo de vida de la población.

El empresario explicó que el impacto no se limita al precio en las estaciones de servicio, sino que también se traslada al costo del transporte, la producción y la distribución de bienes, provocando incrementos en los precios de diversos productos de consumo.

Añadió que la preocupación no es exclusiva de Honduras, sino que responde a una tendencia mundial impulsada por el aumento del precio del crudo y por las tensiones internacionales, especialmente los conflictos bélicos en naciones productoras de petróleo.

Ante este panorama, Meraz recomendó que el país comience a prepararse con alternativas energéticas más económicas y sostenibles, como el uso de biocombustibles, con el fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el impacto de futuras alzas.

Actualmente, el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos y el continente americano, se cotiza alrededor de $83.30 por barril, mientras que el Brent, referencia internacional, ronda los $89.00 por barril. Aunque en algunos días se registran leves pausas en las cotizaciones, el empresario afirmó que la tendencia general del mercado continúa siendo al alza. LB