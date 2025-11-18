Empresario lamenta incompetencia de gobierno en manejo de tema arancelario con EEUU

Tegucigalpa – A criterio del directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alberto Bográn ha habido incompetencia por parte del gobierno de Honduras en manejar el tema de los aranceles con Estados Unidos, mientras que los empresarios realizan sus mejores esfuerzos, afirmó.

Bográn reciente la falta de agenda tanto del sector privado como del gobierno que permita al país la competencia con los países de la región, que tras negociar con el gobierno de Estados Unidos, en el caso de Guatemala y El Salvador, tienen ventaja sobre Honduras.

“El hecho que pongan aranceles a unos países y a otros no, nos pone en desventaja”, dijo tras mencionar que Honduras no solo es café o maquila lo que produce el país.

“Siento que ha habido incompetencia en manejar estos temas, tanto en materia comercial como en la parte política o diplomática con nuestro mejor aliado, que es el gobierno de Estados Unidos. Ha faltado mucho”, indicó.

En tanto, destacó que “los empresarios estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero les recuerdo que no somos gobierno, les recuerdo también que desde el año uno de este gobierno hemos tratado de formalizar una agenda entre Cohep y el gobierno y ha sido prácticamente imposible”. VC