Empresario estadounidense Paul Farmer denuncia arresto en Honduras y advierte falta de seguridad jurídica

Tegucigalpa – El empresario estadounidense Murray Paul Farmer denunció públicamente, a través de su cuenta en la red social X, haber sido arrestado en Honduras, asegurando que es inocente y que nunca recibió pagos por proyectos ejecutados en el país.

“He sido arrestado en Honduras. Soy un hombre inocente y nunca recibí ni un solo dólar de Honduras por 21 proyectos de agua y alcantarillado entregados al pueblo hondureño”, expresó Farmer en su publicación.

El empresario afirmó que el Gobierno hondureño mantiene una deuda con él respaldada por una sentencia judicial firme que, según señala, no ha sido cumplida. “El gobierno ahora arresta a la persona a la que le debe dinero (…) el mensaje para los inversionistas es claro: no hay seguridad jurídica en Honduras”, manifestó.

Farmer indicó que sus proyectos beneficiaron a más de 300 mil hondureños en distintas zonas del país, incluyendo Choluteca, Copán, Trujillo, Tela, La Ceiba y Juticalpa. En ese sentido, destacó el impacto de las obras en sistemas de agua y saneamiento, los cuales —según sus palabras— han contribuido a salvar vidas.

Asimismo, advirtió que llevará la situación ante instancias en Washington y mencionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que el caso será expuesto directamente a nivel internacional.

“El único ‘delito’ fue invertir en Honduras”, concluyó el empresario, al tiempo que llamó a inversionistas de todo el mundo a prestar atención a lo que está ocurriendo en el país. LB