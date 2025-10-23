Empresario Enrique Jaar critica parálisis institucional y “urge veeduría y rendición de cuentas”

Tegucigalpa- El empresario Enrique Jaar cuestionó este jueves el ambiente de incertidumbre política que atraviesa el país a tan solo 38 días de las elecciones generales, señalando que la falta de funcionamiento de las instituciones refleja “ligereza e irresponsabilidad” en la conducción del Estado.

“Generar caos e incertidumbre a 38 días de las elecciones refleja la ligereza e irresponsabilidad con la que se conducen nuestras instituciones. Los ciudadanos exigimos un proceso confiable, transparente y justo. Ese es su trabajo. Ese es su mandato”, manifestó Jaar a través de sus redes sociales.

El reconocido empresario lamentó que mientras el 70% del gobierno está en teletrabajo y el Congreso Nacional brilla por su ausencia, los ciudadanos y el sector privado continúan cumpliendo con sus responsabilidades, pese a la inestabilidad institucional.

“Urge veeduría y rendición de cuentas. Hasta entonces, usemos el voto con razón y responsabilidad”, añadió.

Las declaraciones de Jaar surgen en medio de un clima político cada vez más tenso, marcado por la parálisis del Congreso Nacional, la autoconvocatoria de diputados de oposición para sesionar el próximo martes 28 de octubre, y las recientes denuncias y retrasos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), además de la paralización del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ante la ausencia de uno de sus magistrados.

Diversos sectores de la sociedad civil y empresarial han expresado preocupación por la falta de coordinación entre los poderes del Estado y por los riesgos que esta situación representa para la estabilidad democrática y la confianza en el proceso electoral.

Los hondureños merecemos instituciones que funcionen y que respondan al país, no que se paralicen en los momentos más cruciales, concluyó Jaar.LB