Empresario de transporte recuerda que el CNE todavía adeuda L.37 millones por servicios en elecciones primarias

Tegucigalpa – El empresario de transporte, Carlos Fonseca, señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía adeuda 37 millones de lempiras a este rubro por los servicios ofrecidos durante las elecciones primarias.

«Esta es una situación que realmente nos ha tenido al borde de la quiebra, una situación bastante difícil para nosotros como empresa», dijo Fonseca.

Detalló que posee un costo financiero de 64 millones de lempiras más los compromisos adquiridos.

Lamentó que el tema legal con el CNE haya sido costoso para exigir el pago adeudado y que la problemática surge por motivaciones políticas.

Fonseca indicó que sufrió de persecución política el año pasado de parte del anterior gobierno por tener una afiliación del Partido Nacional.

El empresario fue una de las partes señaladas por el Ministerio Público por el retraso de la entrega del material electoral durante los comicios primarios.

Expuso que la acusación por el retraso de la entrega del material electoral, pero que el requerimiento fiscal le impidió que el CNE cumpla con el pago de los servicios prestados.

Fonseca admitió que acepta el reclamo que ellos dispusieron de autobuses cuando el contrato establecía camiones, pero que siempre lo utilizaron para transportar el material electoral. AG