(VIDEO) Empresario advierte acciones internacionales para que Honduras pague millonaria demanda

Tegucigalpa – Después de que autoridades de Finanzas y la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaron que no pagarán demanda de casi tres mil millones de lempiras, a la empresa DRC INC, por un contrato valorado por 19 millones de dólares para la ejecución de varias obras, el empresario Murray P. Farmer, advierte que hará valer su derecho y Honduras tendrá que pagar.

“Yo terminé y entregué todas las obras, después de 20 años de luchar por fin gané mi justicia que alguien salga a decir al pueblo hondureño prácticamente que yo soy corrupto”, molesta,señaló.

EL empresario dijo estar molesto porque después de que la PGR no le dio la cara ahora le salen diciendo que no le pagarán por lo que advirtió “yo voy por el oro hondureño”.

«Mis derechos van a ser exigidos contra la reserva hondureña, voy por el oro hondureño», dijo Murray en un video en su cuenta de Facebook.

Asimismo, se dirigió a la presidenta “Xiomara tú no eres ningún juez, aquí no termina esto yo tengo más de 20 años de estar peleando y no voy a rendirme”.

El empresario agregó que acudirá a los jueces de su país (EEUU), ya que en Honduras no se respetan las leyes, ni se respeta a los jueces.

Murray P. Farmer, es el propietario de la empresa DRC INC., el estadounidense advirtió que no se quedará de brazos cruzados ante la amenaza del gobierno de no pagarle su demanda y reiteró que recurrirá a la justicia de su país para embargar la reserva de oro de Honduras para se le paguen los 2,600 millones de lempiras que ganó en demanda.

Agregó que como empresario ha trabajado a nivel internacional durante más de 30 años y siempre ha tenido éxito en todos los países y solo en Honduras se incumple con la ley.

El empresario se presentó al Cohep, con su apoderado legal, a fin de hacer una amplia investigación de su caso y proceder a otras instancias a exigir que se le pague la demanda.

Es de hacer notar que el embargo data desde el paso del huracán Mitch en Honduras en 1998, en ese momento, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) financió parte de la reconstrucción nacional y a través de una licitación pública adjudicó a la empresa DRC INC un contrato valorado por 19 millones de dólares para la ejecución de varias obras. LB