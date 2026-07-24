Empresa y Gobierno supieron defender y Honduras evitó aumento del 2.5 % en aranceles de EEUU, según empresario

Tegucigalpa – Honduras logró quedar excluida del incremento adicional del 2.5% en los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos de exportación, gracias a las gestiones conjuntas realizadas por el Gobierno y la empresa privada ante las autoridades comerciales estadounidenses.

Así lo informó el directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Basilio Fuschich, quien destacó que la misión hondureña viajó a Washington para demostrar que en el país no existe trabajo forzado, uno de los argumentos que sustentaban la posibilidad de aplicar una mayor carga arancelaria.

«Estamos muy felices y contentos porque el esfuerzo que hizo tanto el Gobierno como la empresa privada dio resultados. Tuvimos la oportunidad de viajar a Washington, dar la cara, responder las preguntas de las autoridades de comercio y demostrar que en Honduras el Gobierno y la empresa privada están trabajando de la mano, algo que fue muy bien recibido», expresó Fuschich.

El representante empresarial explicó que, aunque a partir de este día entra en vigor un arancel del 10 % para Honduras, el país quedó fuera del aumento adicional del 2.5 % que Estados Unidos evaluaba aplicar a unas 60 economías afectadas por las nuevas medidas comerciales.

Fuschich subrayó que Honduras fue uno de los pocos países que logró defender su posición y evitar el nuevo incremento impositivo, lo que representa un avance significativo para el sector exportador nacional y la competitividad de los productos hondureños en el mercado estadounidense. LB