Empresa privada y transportistas de carga a reunión mañana en el IHTT

Tegucigalpa – El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, sostuvo este miércoles que mañana se reunirán con los dirigentes del transporte de carga para analizar reajuste autorizado por el Instituto de Transporte Terrestre (IHTT).

Las autoridades del IHTT autorizaron en el transporte de carga un aumento por kilómetro recorrido.

En ese sentido, Urtecho dijo que imponer un precio en el transporte de carga es aumentarle el precio a todos los productos es por eso que es mejor una economía de libre mercado, negociar cuanto se cobraraa por carga.

Afirmó que al final quien paga es el pueblo.

Sostuvo que se está a la espera de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el aumento de tarifa por kilometraje.

“Mañana vamos hablar sobre el tema en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre porque incrementar 22 centavos de dólar por kilometraje se estará afectando la economía del país”, apuntó. IR